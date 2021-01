Esplode una bombola di gas: ferito gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente nella serata di ieri, venerdì 22 gennaio, al quartiere Montanara. La vicenda non è ancora completamente chiara: secondo le prime informazioni una bombola di gas Gpl è esplosa verso le ore 21 all'interno di un'area dedicata al parcheggio. Il boato è stato sentito distintamente dai residenti che hanno subito avvertito i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Una persona è rimasta gravemente ferita in seguito allo scoppio della bombola e si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso approfondimenti per cercare di ricostruire l'episodio.

