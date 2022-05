Paura a Fidenza, esplode una bombola di gas in un'azienda agricola: due feriti, uno ha ustioni

Paura oggi pomeriggio intorno alle 18 in un’azienda agricola di San Faustino, frazione di Fidenza. Una bombola di gas è esplosa causando il ferimento di due uomini, entrambi stranieri, che sono rimasti coinvolti nell'incidente. Uno di loro ha riportato ustioni. Sul posto i vigili del fuoco di Parma e Fidenza, le ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri che stanno indagando sulle cause e la dinamica che hanno portato all'esplosione. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l'intera area.