Esplode una cisterna di gas: donna gravissima

L'episodio si è verificato nella serata di lunedì 12 luglio in località Le Spiagge a Borgotaro

È stata l'esplosione di una cisterna di gas la causa del grosso incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di lunedì 12 luglio all'interno di un'abitazione di località le Spiagge a Borgotaro.

Un forte boato seguito dalle fiamme che hanno avvolto l'edificio all'interno del quale si trovava la padrona di casa, una donna di circa 50 anni che è rimasta gravemente ferita. Trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma ha riportato ustioni in varie parti del corpo: attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

L'allarme è scattato da subito: i vicini hanno allertato i vigili del fuoco e i soccorritori del 118: in pochi attimi alcune squadre del 115 si sono portate sul posto, così come le ambulanze e l'elisoccorso, che ha trasportato d'urgenza la donna in ospedale.