Esplodono i ricoveri tra i bambini: 39 da inizio anno

Omicron dilaga anche tra i bambini. Sono 39 i ricoverati da inizio anno, e cinque sono ad oggi quelli in reparto. La maggior parte dei ricoveri riguarda pazienti sotto l’anno d’età. Non solo quelli con febbre e difficoltà respiratorie, ma anche le positività riscontrate per accessi legati a traumi, interventi chirurgici e altre patologie. In totale i ricoveri pediatrici sono stati 125 dall’inizio della pandemia, in un mese si è registrato un terzo dei ricoveri degli ultimi due anni. Non ci sono bambini ricoverati in rianimazione. Si ha l’impressione che si sia raggiunto il picco e da qui in avanti si potrebbe assistere a una diminuzione dei casi e la situazione in ospedale appare ampiamente sotto controllo.