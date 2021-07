Esplosione in un'abitazione di Borgotaro: 54enne gravissimo

Gravissimo episodio nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, all'interno di un'abitazione in località Le Spiagge, nel comune di Borgotaro. Secondo le prime informazioni si sarebbe verificata un'esplosione all'interno di un'abitazione collocata in via strada delle Spiaggie. Un uomo di 54 anni, che era all'interno della casa, è rimasto ferito seriamente: ha ustioni in varie parti del corpo. Il ferito è stato caricato e trasportato dall'elisoccorso, verso il reparto di Rianimazione del Maggiore.

In seguito all'esplosione si sono sviluppate le fiamme all'interno della casa. Il forte boato, seguito dall'incendio, ha allarmato i vicini: tante le telefonate arrivate ai vigili del fuoco e al 118. La dinamica deve ancora essere ricostruira nel dettaglio ma sembra che l'esplosione sia stata causata da una bombola di gas, che si trovava all'interno dell'abitazione.

L'allarme è scattato da subito e in pochi istanti sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Borgotaro e di Parma, oltre alle ambulanze e all'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Gli operatori del 115 sono al lavoro per cercare di spegnere le fiamme.

IN AGGIORNAMENTO