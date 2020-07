Esplosione in un'azienda di Fornovo: un lavoratore ferito

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Parma. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, si è verificata l'esplosione di un macchinario all'interno di un'azienda di Fornovo Taro. In seguito all'incidente un lavoratore è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

