Espulsi due pluripregiudicati georgiani autori di un furto in abitazione

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato (emessi dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia come misura alternativa alla pena) nei confronti di due cittadini georgiani, di 29 e 30 anni. Si trovavano ristretti presso la Casa circondariale di Parma dove stavano scontando una pena pari a tre anni di reclusione per rapina aggravata, con fine pena nel Novembre 2025. Si erano resi autori a Parma di un tentativo di furto all’interno di un appartamento: avevano portato via oggetti vari ed elettrodomestici. Durante il furto erano stati sorpresi dal proprietario che aveva tentato di impedirne la fuga ma era stato aggredito dai due malfattori. I due uomini sono stati accompagnati da personale della Questura di Parma presso la Scalo Aereo “Fiumicino” di Roma, da dove, alle ore 16.20, sono stati rimpatriati con volo charter.