Espulso nel 2021, rientra irregolarmente in Italia: arrestato un 40enne albanese

I carabinieri di Parma hanno arrestato, due giorni fa, un 40enne albanese perché rientrato irregolarmente sul Territorio dello Stato dopo un'espulsione disposta dal Tribunale di Parma con accompagnamento alla frontiera datata 2021, dopo un provvedimento emesso dalla Procura come sanzione sostitutiva alla pena detentiva ed eseguito dall’Ufficio Stranieri della Questura di Parma, con accompagnamento all’aeroporto di Verona e rimpatriato a bordo di un volo diretto per Tirana, con divieto di reingresso per anni 5. Ma al 40enne, di rimanere in Albania non andava proprio e ha così deciso di fare ritorno a Borgo Val di Taro dove aveva trascorso un lungo periodo, contrassegnato anche da vicende giudiziarie di varia natura. I Carabinieri della compagnia di Borgo val di Taro, alla notizia della sua presenza hanno predisposto numerosi servizi di controllo del territorio al fine di rintracciarlo. Hanno circoscritto la zona in cui l’uomo si sarebbe trovato e due giorni fa, è stato rintracciato in una via del centro della cittadina. Accompagnato in caserma e identificato è stata di fatto riscontrata la presenza irregolare sul territorio nazionale, in palese contrasto con quanto stabilito dal giudice di Parma che aveva stabilito il divieto di reingresso per 5 anni, per il 40enne è scattato l’arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il Giudice, convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di permanenza nel Comune di Borgo Val di Taro, con presentazione giornaliera ai Carabinieri, in attesa della celebrazione del processo.