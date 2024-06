Estate, brusco stop: calo termico e pioggia nel Parmense

È scattata dalla mezzanotte di lo stato di allerta arancione per temporali, frane e piene dei corsi d’acqua in tutta la regione Emilia-Romagna. L’allerta riguarda quindi l’intera giornata di lunedì, 24 giugno. Brusco incidente di percorso da parte dell'estate, che inciampa in un calo termico importante: si è passati - nel Parmense - dai 31° dei giorni scorsi ai 18° di oggi. Temperature ben al di sotto la media stagionale, con la montagna che resta tra le zone più monitorate. Osservati speciali anche i corsi d'acqua e i rii minori. Fino alle 10 di lunedì, 24 giugno, sono caduti in città più di 10 millimetri di pioggia.