Estate a pieno ritmo all’Ospedale Maggiore: a lavoro per la riorganizzazione dei posti letto e dei reparti

Attività dell’Ospedale Maggiore di Parma a ritmo sostenuto anche nel pieno periodo estivo. Rimane stabile il numero dei posti letto per l’area cosiddetta critica che comprende le Terapie intensive adulti, cardiochirurgica, semi-intensiva pneumologia e pediatrica. Poche le riduzione al Dipartimento materno-infantile con il mantenimento di tutti i posti letto di degenza di Ostetricia e ginecologia e dei reparti pediatrici dell’Ospedale dei bambini con una sola riduzione di otto posti letto della degenza comune. Così come rimane pressoché costante l’offerta di posti letto al Padiglione Barbieri.

“Per consentire al personale il periodo di ferie, e aggiungo alquanto meritato, abbiamo programmato una riduzione di posti letto in base al fabbisogno degli anni precedenti e al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - spiega Massimo Fabi direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Ausl –. Inoltre abbiamo attivato 20 posti letto al padiglione Barbieri quale ospedale di comunità. E come ogni anno, nel periodo estivo, abbiamo messo in programma le ristrutturazioni di alcuni reparti. Dopo aver terminato la terapia intensiva respiratoria, i lavori sono in corso nel reparto Infettivi, al posto di polizia e nella sala d’attesa del Pronto Soccorso, nel comparto operatorio Ala Ovest, in terapia intensiva cardiochirurgica e nella sala ibrida della Cardiologia interventistica”.

Complessivamente le riduzioni dei posti letto nel periodo estivo considerando il periodo da fine giugno al 17 settembre si attestano al 13,5% su 993 posti letto. Erano attorno al 15% nel periodo pre-covid (2019). Le attività torneranno a pieno regime da lunedì 18 settembre.

I dettagli del piano estivo dell’Ospedale Maggiore

Area medica

Nessuna rimodulazione per l’area Geriatrica, dove ai 141 letti dei tre reparti (Medicina interna di continuità, Clinica Geriatrica e Geriatria) si aggiungono i 20 letti dell’Ospedale di Comunità, recentemente attivato. La rimodulazione dei posti letto di area internistica coinvolgono in particolar modo come negli anni passati le degenze dei reparti di Medicina interna ad indirizzo angiologico e coagulativo e Trattamento intensivo del diabete che verranno accorpate.

Area chirurgica

Nei reparti di area chirurgica rimane invariata la dotazione di posti letto per le emergenze-urgenze mentre vengono rimodulati i posti letto delle degenze al servizio delle attività chirurgiche programmabili.

Area materno-infantile

Dei 129 letti dell’area materno infantile è prevista una riduzione che interessa sostanzialmente i ricoveri programmati dalla chirurgia nell’ordine di 8 posti della degenza comune al 3° piano dell’Ospedale dei bambini e dei 6 posti di Week hospital. Nessuna riduzione per i 43 letti dell’Ostetricia e ginecologia né dei 9 dell’Oncoematologia pediatrica, così restano invariati gli 8 posti della Pediatria d’urgenza al piano terra e i 25 letti della Neonatologia che comprendono Terapia intensiva, Terapia minima e degenza.

Area critica

Praticamente invariato il numero di posti letto che la cosiddetta “area critica” mette a disposizione dei pazienti per tutto il periodo estivo. Area alla quale fanno riferimento le Terapie intensive sia cardiochirurgica (unica riduzione di 2 posti letto), che semi-intensiva pneumologia oltre alla Terapia intensiva pediatrica collocata presso l’Ospedale dei bambini.

Area cardiologica – cardiochirurgica

Le degenze che fanno riferimento alla Cardiochirurgia, alla Cardiologia e alla Chirurgia vascolare sono state accorpate e modulabili in base alla programmazione dipartimentale.