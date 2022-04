Ricatto a luci rosse, estorce 25 mila euro ad un uomo per non divulgare i video degli incontri sessuali: arrestata 25enne

Ha estorto 25 mila euro ad un commerciante con la minaccia di divulgare i video dei loro rapporti sessuali. Una 25enne straniera è stata arrestata dai carabinieri di Collecchio che, dopo aver organizzato un servizio di appostamento, sono riusciti a bloccare la donna mentre ritirava altri soldi. Per lei sono scattate le manette con l'accusa di estorsione aggravata e continuata. L'arresto è avvenuto ieri, venerdì 22 aprile. Tutto è iniziato circa nove mesi fa: la donna e il commerciante si sono incontrati a Collecchio ed hanno iniziato ad avere alcuni rapporti sessuali.

La 25enne, di nascosto dall'uomo, ha registrato alcuni video. Ad un certo punto la donna ha ricattato l'uomo, dicendo che, se non le avesse consegnato dei soldi, avrebbe reso pubblici i video dei loro rapporti sessuali. Il commerciante, intimorito, ha iniziato a pagare: in 9 mesi la cifra è arrivata a sfiorare i 25 mila euro.

La donna, del resto, non aveva problema a sfoggiare le banconote che aveva estorto sui suoi canali social. Il commerciante ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per raccontare tutto e denunciare la 25enne. I militari hanno subito organizzato un servizio di appostamento. Dopp aver fotocopiato le banconote che la donna avrebbe dovuto ritirare l'hanno fermata, cogliendola in flagranza di reato. Per lei sono scattate le manette con l'accusa di estorsione aggravata e continuata. Ora si trova nel carcere femminile di Modena.

