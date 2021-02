Etichette irregolari: sequestrati oltre 600 chili di Parmigiano Dop

Nelle scorse settimane, sul territorio nazionale, i Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) dei carabinieri hanno controllato numerose aziende. In provincia di Parma le verifiche hanno interessato alcune ditte. In particolare, all'interno di un'azienda è stata riscontrata la presenza di etichettature con indicazioni non ammesse. In seguito agli accertamenti sono stati sequestrati 602 chilogrammi di Parmigiano DOP e 1.250 etichette non conformi.