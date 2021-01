Evade dai domiciliari con il braccialetto elettronico: arrestato 41enne

E' evaso dagli arresti domiciliari nonostante avesse il braccialetto elettronico. Un 41enne ecuadoregno è stato arrestato dai carabinieri della Radiomobile della compagnia di Parma che, nella nottata tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio, hanno ricevuto la segnalazione dal dispositivo e sono usciti per cercarlo. Il 41enne stava passeggiando in piazzale Santa Croce, è stato bloccato ed arrestato per il reato di evasione. L'uomo è stato ricondotto al proprio domicilio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un 33enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri: deve scontare ancora sei mesi di carcere dopo che la condanna per resistenza a pubblico ufficiale è diventata definitiva.