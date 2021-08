Evade dai domiciliari e passeggia per Sissa: arrestato

Doveva essere ai domiciliari, ma era tranquillamente in giro per Sissa. Un cinquantenne siciliano, trapiantato da tempo in Emilia Romagna, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali, Compagnia di Fidenza, nella tarda mattinata di ieri. Girava per le vie del paese con atteggiamento sospetto. Fermato e identificato, i militari hanno constatato che da alcuni mesi era agli arresti domiciliari nel paesino di provincia dopo oltre un anno in carcere ed era sottoposto periodicamente ai controlli da parte dei militari stessi.

L’uomo non ha saputo dare spiegazioni credibili sul motivo della sua presenza in strada in violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto, quindi è stato portato in caserma a Fidenza per gli accertamenti del caso. Non c'erano stati sconti o variazioni degli obblighi da parte dell’autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di evasione, dato che la detenzione domiciliare comporta gli stessi vincoli del carcere. Passata la notte ristretto presso una casa di accoglienza, il cinquantenne comparirà oggi di fronte al giudice per la convalida dell’arresto e per la valutazione della sua posizione, a fronte di un residuo di pena ancora sostanzioso da scontare, ossia circa 3 anni per reati in materia di immigrazione clandestina, comminati dal Tribunale di Bologna nel 2019.