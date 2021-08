Evade dai domiciliari, il coinquilino lo denuncia ai carabinieri: 22enne arrestato

E' stato il suo coinquilino a chiamare i carabinieri e a farlo arrestare. Un 22enne dell'Honduras è evaso dagli arresti domiciliari dall'abitazione in cui si trovava a Fidenza, si è recato da un'amica e stava per partire in direzione Piacenza. Il giovane, che era stato arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga ed era stato messo ai domiciliari dai carabinieri di Rivergaro, si è allontano dall'abitazione senza dare spiegazioni.

E' stato proprio il suo coinquilino a denunciarlo: il comandante della stazione di Fidenza, libero dal servizio, è andato nella casa e non l'ha trovato. Proprio in quel momento il coinquilino ha ricevuto la telefonata di una donna, che comunicava che il 22enne era da lei. I carabinieri si sono recati sul posto e lo hanno fermato: il 22enne aveva preparato lo zaino - con indumenti intimi e documenti di identità - per scappare in direzione Piacenza. Ora si trova nella camere di sicurezza dei carabinieri di Fidenza.