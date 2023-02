Evade dai domiciliari per andare a bere al bar: arrestato per evasione

Avrebbe dovuto stare a casa, ai domiciliari, invece è andato a bere al bar sotto casa, in compagnia di un amico. Qui è stato colto in flagrante dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma e per questo motivo arrestato per evasione. Protagonista della vicenda un 46enne che, ieri sera intorno alle 23, è uscito di casa per andare, con un conoscente, al bar sotto casa.

I militari, entrati nel locale per un controllo degli avventori, hanno identificato l’uomo che, senza documenti, ha declinato le generalità e ha riferito di essere sottoposto alla detenzione domiciliare. Condotto in caserma, dagli accertamenti è emerso che deve scontare una condanna di oltre 29 anni e, al termine delle formalità di rito è stato arrestato per evasione e riportato al proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.