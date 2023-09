Evade dai domiciliari per andare ad acquistare droga: arrestato in città da un carabiniere libero dal servizio

Doveva restare a casa, ai domiciliari, e invece, vestito di tutto punto è andato in centro per acquistare stupefacente.

Un carabiniere della Stazione di Parma centro, libero dal servizio, mentre passeggiava da solo per le vie della città, ha riconosciuto nel 48enne del luogo colui che doveva trovarsi presso la propria abitazione perché sottoposto agli arresti domiciliari. Il militare ha cominciato a seguirlo per individuare un luogo dove poterlo fermare e contrrollare in piena sicurezza. Durante le fasi del pedinamento il soggetto è stato notato parlottare con un cittadino extracomunitario e subito dopo allontanarsi. Poco dopo il carabiniere, dopo avere informato la centrale operativa alla quale chiedeva l’invio di una pattuglia in supporto, si qualificava e fermava l’individuo in questione, che non si è accorto di nulla, e con l’ausilio dei colleghi dello stesso reparto lo accompagnava in caserma.

L’uomo, un italiano, trovato anche in possesso di 6 involucri termosaldati contenenti alcuni grammi di cocaina ed eroina, verosimilmente acquistati poco prima di essere fermato, è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di evasione.