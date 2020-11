Evade dai domiciliari per fare sesso con l'amante in auto: 47enne denunciato e multato per 10 mila euro

Stava facendo sesso con l'amante in auto, in via Palermo, davanti ai residenti sconvolti che hanno chiamato gli agenti della polizia Locale. Un 47enne di Traversetolo, evaso dagli arresti domiciliari per incontrare l'amante - una 50enne di Borgotaro - è stato denunciato per evasione, multato per aver violato le normative anticontagio - che prevedono il divieto di uscire dal proprio Comune - e sanzionato per 10 mila per atti osceni in luogo pubblico.

Una donna, dopo aver assistito alla scena, ha fermato e guidato gli agenti nei pressi dell'auto, parcheggiata in via Palermo. Gli agenti hanno chiesto spiegazioni: il 47enne ha subito detto di essere evaso dai domiciliari. Ha mostrato il documento agli agenti dicendo che era uscito per incontrare l'amante, una donna di 50 di Borgotaro.

Per l'uomo è scattata la denuncia per evasione per l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari.

Per entrambi gli agenti hanno proceduto per violazione delle norme Covid in quanto nel comune di Parma senza giustificato motivo con sanzione di 400 euro e per la violazione amministrativa prevista dall'articolo 527 del Codice Penale per gli atti osceni in luogo pubblico, il cui importo è di 10.000 euro