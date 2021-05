Evade dai domiciliari, pizzicato dai carabinieri mentre passeggiava: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Parma hanno arrestato un 38enne di origine albanese per evasione. Nel pomeriggio, l’albanese è stato notato mentre faceva una passeggiata dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile impegnata nei controlli del territorio in Via Dalmazia. Quando si è accorto di essere osservato, ha subito assunto un atteggiamento sospetto, abbassando il volto, come per voler evitare di essere riconosciuto. I militari si sono avvicinati, procedendo con la richiesta dei documenti. Ma il sospettato ha consegnato unicamente un certificato di nascita in lingua albanese che conservava tutto stropicciato in tasca, privo di qualsiasi fotografia ma che almeno ha consentito di di estrapolare i suoi dati anagrafici. Dal controllo in Banca Dati è emerso che a carico dello stesso c'era una misura di detenzione domiciliare. Condotto in caserma è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, per accertarne l’effettiva identità. A seguito del positivo riscontro il 38enne è stato arrestato e posto nuovamente ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.