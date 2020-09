Evade dai domiciliari, torna a casa e ci trova i carabinieri: 39enne in manette

Una 39enne residente a Parma è evasa dagli arresti domiciliari ma quando è tornata nella sua abitazione ha trovato i carabinieri ad attenderla. I militari, infatti, sono andati nella casa in cui sta scontando i domiciliari per un controllo di routine e non l'hanno trovata. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, al suo ritorno, l'hanno trovata e l'hanno arrestata con l'accusa di evasione.

La donna stava scontando i domiciliari presso l'abitazione di un'amica a Reggio Emilia per una condanna relativa al traffico di sostanze stupefacenti. La donna al termine delle formalità di rito è stata ristretta a disposizione della Procura reggiana e domattina comparirà davanti al tribunale di Regio Emilia.

La donna era stata arrestata insieme con 3 uomini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nell'operazione Fast Car grazie alla quale si scoprì un canale di rifornimento della cocaina immesso sul mercato reggiano e proveniente dal quartiere Scampia di Napoli. Il giro di affari stimato era di circa 10mila euro al giorno.