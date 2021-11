Evade dalla comunità per spacciare in centro: arrestato 17enne

Era in pieno centro ed è stato fermato dai carabinieri con in tasca 11 grammi di hashish. Un 17enne è stato arrestato dai militari con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di accertare che il minorenne, proprio per precedenti legati agli stupefacenti, era stato affidato, dal Tribunale per i minorenni di Bologna, a una comunità terapeutica in Romagna, da cui si era allontanato senza alcuna autorizzazione.

Visto l’inosservanza del provvedimento, a cui era stato sottoposto e la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’autorità giudiziaria minorile, in data 4 novembre aveva emesso nei suoi confronti una misura detentiva presso un istituto penale minorile. Nella mattinata di ieri, militari del Comando Provinciale di Parma, al termine di un mirato servizio di controllo, osservazione e traducendolo presso l'Istituto Penale Minorile di Bologna.