Evade due volte in tre giorni dalla Comunità: 28enne in carcere

Era agli arresti domiciliari, dopo una condanna per reati contro il patrimonio, presso una comunità di recupero ma, in realtà, più volte in soli tre giorni è uscito. Ora, ad un 28enne, la Corte d'Appello di Bologna ha aggravato la misura disponendo la custodia cautelare in carcere. L’uomo tra il 6 e il 9 gennaio si è allontanato arbitrariamente dalla struttura, la prima volta è stato trovato nel cuore della notte a Parma e arrestato, mentre la denuncia per evasione è arrivata il 9 pomeriggio quando i Carabinieri della Stazione di Monticelli Terme l’hanno trovato a passeggio per le vie del paese.

Per questi fatti la Corte d’Appello ritenendo non più adeguata la misura della permanenza ai domiciliari ha disposto, nei confronti del 28enne, l'accompagnamento in carcere eseguito nella giornata di ieri dai Carabinieri di Monticelli Terme.