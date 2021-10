Evade per acquistare eroina: 27enne arrestato

Un 27enne rumeno residente a Fornovo Taro, evade dai domiciliari per venire in città e procurarsi la droga. L'episodio che lo vede protagonista è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Parma. La pattuglia della Stazione di Parma Centro impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha notato il giovane sostare nel retro del supermercato. Appena visti i militari ha tentato di allontanarsi. Fermato e controllato, ha riferito di essere sprovvisto di documenti d’identità declinando le proprie generalità mentre consegnava un pezzo di carta stagnola con all’interno una modica quantità d’eroina.

Era molto nervoso quando i militari lo hanno condotto in caserma per essere identificato e sottoposto a perquisizione personale. Dal controllo in banca dati, è emerso che le generalità erano false. I carabinieri hanno proceduto a ulteriori accertamenti che hanno consentito di risalire alla reale identità e di scoprire che il 27enne da ottobre 2021 è agli arresti domiciliari a Fornovo di Taro. E' stato arrestato per evasione e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, è stato denunciato per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e segnalato alle Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.