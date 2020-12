Evade più volte dai domiciliari: 37enne finisce in carcere

E' evaso dagli arresti domiciliari, condizione in cui si trovava a casa della madre. Un 37enne italiano, già imputato per un serie di reati tra cui resistenza a pubblico ufficlae e danneggiamento aggravato, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Parma che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Parma. L'uomo, infatti, aveva già violato gli arresti domiciliari in più occasioni. Il 37enne era stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione, che avrebbe dovuto scontare a casa della madre. Il 37enne ora si trova nel carcere di via Burla.



