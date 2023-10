Salso, evade dagli arresti domiciliari: denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, un 21enne tunisino per il reato di evasione. Il giovane, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso il luogo di residenza, durante uno dei controlli eseguiti dai militari, non è stato trovato all’interno della propria abitazione e pertanto è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Contestualmente i Carabinieri hanno richiesto all’A.G. competente un aggravamento della misura restrittiva, che se accolta, comporterebbe per il giovane il ritorno in carcere.