Evade dai domiciliari per rubare 300 euro di vestiti al Fidenza Village: arrestato 50enne

E' evaso dagli arresti domiciliari, approfittando di alcuni permessi per questioni sanitarie, per rubare vestiti all'interno di un negozio di articoli sportivi del Fidenza Village. Un 50enne di Salsomaggiore, pluripregiudicato e noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri di Fidenza con le accuse di evasione e furto aggravato. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 2 giugno: l'uomo, dopo aver comunicato regolarmente l'uscita con il permesso per andare da un medico, al 112 si è invece avviato verso il centro commerciale.

E' entrato in un negozio di articoli sportivi e ha cercato di rubare, dopo aver tolto i dispositivi antitaccheggio, circa 300 euro di vestiti. All'uscita ha trovato il personale di sicurezza e un'auto dei carabinieri. Dopo aver negato le sue responsabilità le ha ammesse, consegnando i vestiti ai militari. Il 50enne è stato dichiarato in arresto e rimesso nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.