Comprava auto di lusso e immobili pregiati, ma per la Finanza non dichiarava i redditi: denunciato imprenditore ortofrutticolo

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa attiva nella produzione nonché nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. L’attività, condotta dal Gruppo di Parma, ha interessato i periodi d’imposta dal 2016 al 2021 durante i quali l’impresa controllata, avente sede operativa in città, ha svolto anche l’attività di compravendita di autovetture e il commercio al dettaglio di tabacchi e generi di monopolio.

Le indagini hanno consentito di rilevare l’omessa dichiarazione dei redditi, per l’anno 2016, da parte del titolare della ditta individuale nonché un’incoerenza tra le dichiarazioni fiscali e la sua capacità di spesa, con particolare riferimento all’acquisto di quattro immobili e di un’autovettura di lusso, una Porsche 997. Oltre all’acquisizione di un’azienda titolare di licenza per la vendita di tabacchi e al leasing finanziario di una Ferrari F142. I successivi accertamenti sono stati eseguiti anche mediante indagini finanziarie che hanno permesso di ricostruire una cifra d’affari ben più ampia di quanto dichiarato all’Erario. In particolare, all’esito delle attività di verifica fiscale sono stati ricostruiti ricavi non dichiarati per più di un milione e mezzo di euro e Iva evasa pari a oltre 330.000 euro derivanti anche dalla vendita di autovetture omettendone la fatturazione. In conclusione, l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di dichiarazione fiscale infedele. Ingente il danno finale per le casse dello Stato. In secondo luogo, il rischio di una concorrenza sleale e di una maggiore competitività rispetto alle altre imprese del settore che, al contrario, si pongono in maniera più corretta sul mercato.