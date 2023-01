Ex Salamini: l'uomo è stato ferito all'interno di un locale durante una maxi rissa

Sarebbe avvenuto all'interno di un locale di via Bruno Estasi, nell'area Ex-Salamimi, il ferimento di un uomo che sarebbe stato coinvolto, secondo i primi approfondimenti investigativi degli inquirenti, in una maxi-rissa che sarebbe scoppiata per motivi in corso di accertamento, probabilmente anche a causa dell'alcol. L'allarme è scattato verso le ore 4 della notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio.

La centrale del 118 ha ricevuto una chiamata che riferiva di una persona che riportava una ferita inferta probabilmente con un'arma da taglio, un coltello o un coccio di bottiglia di vetro. Sul posto gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasportalo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I medici hanno sottoposto l'uomo ad accertamenti medici: secondo le prime informazioni la ferita inferta non sarebbe stata profonda. L'uomo ha infatti riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.

In un locale della stessa via, nel novembre del 2022, era avvenuto un altro episodio violento: un 48enne albanese, che aveva alzato un pò troppo il gomito, era uscito ed aveva tentato di incendiare il locale. L'uomo, dopo aver molestato alcuni clienti, infatti, era stato fatto uscire e per 'vendetta' aveva deciso di incendiare il locale. I carabinieri, prontamente arrivati sul posto, lo avevano bloccato e denunciato. Ora di nuovo violenza: gli inquirenti stanno indagando per cercare di ricostruire le fasi che hanno portato alla rissa e al responsabile del ferimento.