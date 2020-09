Ex Salamini, rissa con catene per questioni di viabilità: denunciati otto giovani

Due gruppetti di giovani si sono affrontati violentemente - con tanto di catene di ferro- all'interno della zona Ex-Salamini a Parma per questioni legate alla viabilità. Il bilancio della rissa è stato particolarmente pesante: alcuni feriti e otto persone ammanettate e poi denunciate. L'episodio si è verificato nelle ore notturne di qualche giorno fa: gli agenti delle Volanti hanno ricevuto una segnalazione per una rissa in via Beneceto tra due gruppi di persone, il primo era a bordo di un furgone bianco mentre il secondo era appena sceso da un'auto.

All'arrivo della polizia i due gruppetti si erano spostati all'ex Salamini ed avevano dato vita ad una vera e propria rissa, con tanto di catene. I poliziotti che hanno chiesto aiuto anche a due pattuglie dei carabinieri, sono arrivati mentre il confronto violento era ancora in corso. Tutti i partecipanti, agitati e non collaborativi, sono stati ammanettati sul posto.

I due gruppetti, che si stavano picchiando per questioni legate alla viabilità, erano scesi da un furgone bianco e da un pick up, all'interno del quale è stata trovata una catena di due metri e mezzo.

Tre marocchini, due rumeni, due italiani e un pakistano - di età compresa tra i 18 e i 24 anni - sono stati denunciati per rissa aggravata e danneggiamento aggravato. Uno dei partecipanti alla rissa ha chiesto di essere accompagnato al Pronto Soccorso ed ha avuto una prognosi di 30 giorni per una frattura alla mandibola.