Ex Scalo Merci, la rabbia dei residenti: "Tra pusher, degrado e siringhe: ieri l'ennesima rissa tra stranieri con lame e tubi di ferro"

Violenza e degrado nelle prime ore della mattinata di ieri, 1° novembre, all'interno dell'area dell'ex scalo Merci in una zona centralissima di Parma, a pochi passi da viale Mentana e dalla sede del Duc. Come segnalato da alcuni residenti dell'area, che si trova a ridosso di diverse palazzine e del nuovo polo per la salute, alcuni stranieri si sarebbero affrontati "con tubi di ferro e lame" proprio all'interno della zona, ormai diventata rifugio di tossicodipendenti e in preda al degrado totale, facilmente accessibile nonostante la presenza della recinzione. I cittadini segnalano anche la presenza di pusher e consumatori di droga "che lasciano le siringhe a terra".

"La situazione è degenerata da tempo - continuano i residenti: ogni mattina vediamo persone entrare. Spesso, forse anche a causa dell'abuso di alcool e di droga, si affrontano con violenza, urlano e creano disagio ai cittadini e a chi vive qui vicino. Se entrate nell'area, dove ormai chiunque può entrare, potete vedere il degrado e lo sfacelo: vestiti, materiali di vario tipo e materiali dell'ex cantiere, pericolosi per chiunque. La zona non è gestita e si accumulano rifiuti su rifiuti, oltre alla vegetazione che andrebbe tagliata".