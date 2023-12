Fa il pieno alla macchina con i soldi della ditta per cui lavora: denunciato

I Carabinieri della Stazione di S. Pancrazio, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne straniero per indebito utilizzo di carte di pagamento. I fatti risalgono ad un mese fa, quando si è presentato presso la Caserma il responsabile del personale di una azienda di servizi con sede a Parma. Ha denunciato che in una circostanza, una cedola carburanti in uso all’azienda era stata utilizzata abusivamente da un soggetto per rifornire mezzi estranei alla ditta. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo nel mese di novembre avrebbe utilizzato una “cedola carburante” destinata al rifornimento dei mezzi di un’azienda locale per rifornire una autovettura privata presso un distributore della zona.

Nell’episodio contestato l’uomo avrebbe utilizzato indebitamente le tessere per farsi “il pieno” 80,00 euro circa così come riscontrato per mezzo dei filmati di videosorveglianza della pompa di benzina utilizzata per l’approvvigionamento del carburante. I militari, infatti, mediante la localizzazione della stazione di servizio in cui era stata utilizzata la “cedola”, che è dotata dotate di un codice identificativo univoco, e la successiva estrapolazione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso avrebbero individuato e successivamente identificato l’uomo di origini straniere, che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto presunto responsabile del reato di indebito utilizzo di tessere di pagamento.