Fornisce false generalità ai poliziotti, straniero clandestino denunciato: verrà espulso

Controlli dei poliziotti in centro storico. Un cittadino straniero, che ha fornito false generalità agli agenti, è stato identificato e denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio.

Lo straniero, in particolare, ha declinato delle generalità che, a seguito degli accertamenti foto-dattiloscopici cui è stato sottoposto da personale della Polizia Scientifica essendo privo di qualsiasi documento identificativo ed essendo in Italia senza fissa dimora, sono risultate false.

In precedenza, infatti, era già stato fotosegnalato con delle generalità diverse, non corrispondenti a quelle da lui dichiarate. E' stato quindi denunciato per false attestazioni o dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e, sottoposto dagli agenti della Polizia di Stato a ulteriori approfondimenti in ordine alla sua posizione sul territorio nazionale, è emerso che lo stesso fosse anche privo di un titolo di soggiorno.



L’uomo, pertanto, al termine degli accertamenti di rito, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per adottare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.