Falsifica il logo delle Poste e truffa una donna per 2 mila euro: denunciato 39enne

Ha inviato una mail con il logo contraffatto di Poste Italiane ad una donna e con la scusa di richiedere un aggiornamento dei dati, ha ottenuto il pagamento di 2 mila euro da parte della vittima della truffa che, inconsapevolmente, ha cliccato su un link che ha portato all'addebito dei soldi dal suo conto corrente verso quello del truffatore. Un 39enne di Parma è stato denunciato per truffa dai carabinieri che, al termine di una rapida indagine, sono riusciti ad identificare l'uomo.

I consigli dei carabinieri per evitare le truffe

"L’Arma dei Carabinieri coglie l’occasione per ribadire, oltre che a porre la massima attenzione nel rispondere a messaggi di vari natura, che mirano ad ottenere dati sensibili, che sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come di consueto, si è prodigata e si prodiga per essere vicino alla popolazione, in particolare a quelle fasce ritenute “più deboli”, con interventi di vario tipo effettuati anche al di fuori delle proprie specifiche competenze. Negli ultimi mesi, nell’ambito della convenzione stipulata fra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, gli uomini e le donne in divisa sono “ufficialmente” al fianco di quegli anziani che, privi di assistenza, necessitano di procedere al ritiro delle proprie pensioni. In tale ambito, i Carabinieri dislocati in tutta la Provincia, hanno contattato numerosi anziani residenti, impossibilitati ad uscire di casa, procedendo alle incombenze necessarie per il ritiro e la successiva consegna della pensione a casa degli stessi. Queste attività sono stata anche l’occasione da parte dei militari, per entrare in contatto con alcuni dei numerosissimi residenti del territorio parmense.