Falso operatore finanziario truffa una 60enne per 10 mila euro: denunciato 50enne

E' riuscito a convincerla con l'inganno, dopo averla contattata per telefono, ad effettuare ricariche su alcune carte prepagate per un importo di circa 10 mila euro. Un truffatore 50enne, che risiede fuori dalla nostra Regione, è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Sissa Trecasali. La vicenda ha avuto inizio qualche mese fa: una donna di 60 anni, residente nel territorio del Comune di Sissa Trecasali, è stata contattata da un uomo - il 50enne - che si è presentato come l'operatore di un istituto di credito. Dopo aver lavorato per conquistare la sua fiducia è riuscito a truffare la donna. Seguendo le sue istruzioni infatti la 60enne ha effettuato - inconsapevolmente - alcune ricariche su carte prepagate per un valore di circa 10 mila euro. Dopo essersi accorta della truffa la donna si è recata dai carabinieri. Al termine di alcune indagini i militari hanno identificato ed accertato le responsabilità dell'uomo, che è stato denunciato a piede libero per il reato di truffa aggravata.