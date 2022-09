Padre, madre e figlio 13enne perdono l'orientamento dopo un'escursione alpinistica: salvati dal soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio di domenica 18 settembre il 118 ha soccorso una famiglia, composta da padre, madre e figlio di 13 anni, di rientro da un'escursione alpinistica in zona Lagdei ha perso l'orientamento. I tre avevano concluso la via alpinistica Roberto Fava situata sulla Cesta dello Sterpara quando nella discesa hanno imboccato il versante errato (verso la Riserva delle Guadine-Pradaccio) della montagna e non sono più riusciti a ritornare sui loro passi dalla parte opposta dove avrebbero dovuto discendere il pendio fino ad incontrare il sentiero che li avrebbe condotti alla macchina.

Spaventati dalla situazione precaria , dalla discesa impervia e dall'imbrunire hanno chiamato i soccorsi. Il 118 ha attivato il Soccorso Alpino, intervenuti con impiego di numerosi soccorritori, visto che molti di loro avevano appena concluso un'esercitazione in Valditacca, e la stazione dei Carabinieri Forestali con sito a Lagdei. Una squadra del Saer accompagnata dai Carabinieri Forestali è partita con i mezzi fuoristrada in direzione Pradaccio mentre le altre squadre, grazie ai gestori dell'impianto di risalita che hanno lasciato attiva la seggiovia, si sono portate all'altezza di Lago Santo per battere anche quella zona in caso di necessità. I dispersi sono stati infine raggiunti dalla squadra del Saer è dei Carabinieri che li hanno trovati in buone condizioni e li hanno riaccompagnati alla propria auto.