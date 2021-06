Famiglia si perde sui sentieri del Lago Santo: portati in salvo dai carabinieri forestali

Una famiglia parmigiana, che ha deciso di passare la domenica a passeggio nei boschi di Corniglio, nella zona vicino al Lago Santo. I quattro, padre, madre e due figli minorenni, si sono allontanati dai sentieri tracciati nell’area, non riuscendo più ad orientarsi e ritrovare la strada per l’area di parcheggio in prossimità del Rifugio Lagdei.

Intorno alle ore 20:30, non è rimasto loro altro da fare che contattare il numero di emergenza “112” dei Carabinieri, che immediatamente hanno avviato le ricerche. In pochissimo tempo, alcuni militari della Stazione Carabinieri Forestale presente proprio in quella zona, si sono adoperati per dare indicazioni telefoniche ai dispersi e per “battere” a piedi l’area circostante. Dopo circa 30 minuti, la famiglia in difficoltà è stata rintracciata, tutti in buona salute. I militari dell’Arma provvedevano a riaccompagnarli presso la propria autovettura con cui, poco dopo, facevano rientro in città.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma e il Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Parma, rammentano a tutta la cittadinanza che per affrontare gite in montagna è necessario prestare attenzione a minimi accorgimenti per non incorrere in potenziali situazioni di pericolo o difficoltà. In particolare:

1. Programmare percorsi in base alle proprie capacità tecniche, alle proprie condizioni fisiche e di allenamento e al tempo che si ha a disposizione per tornare indietro. Non avventurarsi da soli, in caso di pericolo chi ci accompagna può essere il primo a

soccorrerci.

2. Dotarsi di attrezzature idonee e curare l'abbigliamento che deve essere comodo e sportivo, con calzature adeguate come scarpe da trekking.

3. Non dimenticare di inserire nello zaino, possibilmente non troppo pesante, l'occorrente per eventuali situazioni di emergenza (telo termico, lampada frontale, bussola con altimetro, ecc.) e un piccolo kit di pronto soccorso.

4. In caso di escursione lunga, portare con sé cibo e acqua per non incorrere in calo di zuccheri e malesseri dovuti alla fame; è preferibile assumere alimenti prontamente assimilabili con apporto energetico veloce, come frutta fresca o secca e barrette

energetiche.

5. Prima di iniziare l'escursione, accertarsi che il cellulare sia carico e memorizzare i numeri di soccorso.

6. Se non si è pratici del posto, affidarsi a guide esperte oppure studiare l'orografia del territorio.

7. Munirsi di carte dei sentieri che si intendono percorrere. Non abbandonare i sentieri per cercare scorciatoie.

8. Lasciare detto dove si va a chi resta alla base, per accelerare in caso di bisogno, le attività di soccorso.

9. Individuare lungo il percorso punti di riferimento importanti per l'orientamento.

10. Informarsi sulle condizioni meteo prima di partire. In caso di maltempo non sostare in prossimità di alberi o di pietre ed oggetti acuminati che potrebbero agire da parafulmine, ma tenersi ad una distanza di 200-300 metri. Meglio trovare riparo presso rifugi, bivacchi, anfratti e grotte.

11. È consigliabile accendere fuochi solo dove esistono aree appositamente attrezzate e ricordiamo che, in ogni caso, ogni fuoco è un potenziale pericolo per tutte le aree verdi.