Farmaci 'antiCovid': erborista cinese denunciato dai Nas di Parma

Era finito nei guai lo scorso dicembre, quando i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione Sanitaria di Parma lo sorpresero a vendere medicinali senza abilitazione e senza le previste autorizzazioni. Sugli scaffali del negozio vennero trovati diversi farmaci: dalla pillola del giorno dopo agli antistaminici, dagli psicofarmaci ai regolatori cardiaci. Sulle confezioni erano riportati i principi attivi e le indicazioni terapeutiche. Il 60enne cinese, che era stato denunciato per esercizio abusivo della professione di farmacista, ora è finito nuovamente nei guai. Ieri infatti i carabinieri del Nas di Parma insieme ai colleghi del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Reggio Emilia hanno richiesto ed eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nei confronti dell'uomo, titolare di un'erboristeria in centro a Reggio Emilia.

All'esito dell'attività di ricerca, eseguita anche nella sua abitazione, è stato nuovamente denunciato per aver reiterato l'esercizio abusivo della professione sanitaria di farmacista in assenza del titolo abilitativo per la vendita medicinali privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sequestrando i farmaci di provenienza cinese: 7 scatole di antinfluenzali utilizzate dalla comunità cinese per la cura dei sintomi del covid-19; 5 bustine per la cura di raffreddore e patologie influenzali; 4 confezioni per la cura delle malattie fungine; 2 di antibatterico e una di paracetamolo per la cura di patologie influenzali e stati febbrili. Nella stessa circostanza sono state trovate e sequestrate 840 confezioni di integratori alimentari di provenienza cinese (estratti di varie piante) privi della prescritta registrazione presso il ministero della salute. Il valore complessivo dei farmaci sequestrati è pari a 400 euro circa e degli integratori 12mila euro circa. (Adnkronos)