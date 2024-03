Fatture false per 40 milioni di euro: due indagati a Soragna

Fatture emesse per operazioni inesistenti per un totale di quasi 40 milioni di euro. Il tutto per consentire l’evasione fiscale a 108 imprese dislocate sull’intero territorio nazionale. Col titolare della cartiera parmense che attraverso la frode fiscale avrebbe ottenuto profitti pari a 500mila euro, in parte reinvestiti in beni di lusso (automobili e orologi). E ancora: due indagati. E mesi di indagini. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti appunto di 2 persone fisiche indagate per emissione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di 39 milioni attraverso un’impresa-cartiera con sede a Soragna.

Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili e disponibilità liquide fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo di oltre 5 milioni pari al profitto e/o prezzo dei reati tributari commessi dagli indagati.

L’attività investigativa trae origine da una verifica fiscale condotta dalla Finanza di Fidenza nei confronti di un’impresa con sede a Soragna avente ad oggetto servizi di riparazione e manutenzione di macchinari per l’industria del settore metalmeccanico. Sin dalle prime fasi dell’attività ispettiva, i finanzieri hanno constatato gravi irregolarità di natura amministrativa e hanno rilevato una serie di anomalie sull’effettiva operatività dell’impresa, prontamente segnalate alla Procura della Repubblica di Parma, che ha delegato ulteriori indagini di polizia giudiziaria.

Le indagini - condotte anche attraverso accertamenti bancari e controlli incrociati nei confronti di centinaia di clienti in diverse regioni - hanno permesso di rilevare la natura fittizia dei rapporti commerciali fatturati dalla ditta parmense, che in poco più di due anni aveva raggiunto un giro d’affari cartolare di circa 32 milioni, oltre IVA per 7 milioni, per poi drasticamente cessare subito dopo il controllo avviato dai finanzieri.

In dettaglio, secondo l’ipotesi investigativa, mentre le fatture documentavano ingenti cessioni di materiale ferroso e prestazioni di manodopera, i riscontri investigativi hanno invece consentito di rilevare:

- la natura di cartiere anche dei fornitori di merce posti a monte della filiera commerciale della ditta parmense;

- in alcuni casi l’inesistenza degli automezzi indicati per il trasporto delle merci;

- in altri casi l’appartenenza degli automezzi utilizzati per il trasporto a ignari autotrasportatori, estranei alle condotte illecite ipotizzate;

- quanto alle prestazioni di manodopera, l’assenza di rapporto effettivo di lavoro dipendente in capo all’impresache ha emesso le fatture e, viceversa, il reale impiego di decine di operai alle dipendenze dirette dei committenti che hanno beneficiato delle fatture.

Addirittura diversi operai hanno disconosciuto persino il nome dell’impresa che risultava esserne datrice di lavoro.

Secondo la ricostruzione investigativa, la cartiera parmense avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione fiscale a 108 imprese dislocate sull’intero territorio nazionale. Per questa ragione, sono stati interessati 43 Reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti per procedere alle contestazioni degli illegittimi risparmi d’imposta.

Come si rileva dal provvedimento cautelare del GIP, il titolare della cartiera parmense attraverso la frode fiscale avrebbe ottenuto profitti pari a 500mila euro, in parte reinvestiti in beni di lusso (automobili e orologi).

Inoltre, per la gestione della cartiera si sarebbe avvalso della collaborazione di un cittadino bresciano. I reati a vario titolo contestati ai due indagati sono l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l’omessa presentazione di dichiarazione ai fini dell’IVA.

Al rappresentante legale dell’impresa controllata è, altresì,contestata l’ipotesi di falso in quanto, nel vano tentativo di depistare la ricostruzione dei fatti, durante la verifica fiscale avrebbe prodotto ai finanzieri documentazione bancaria falsa.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento del GIP, sono state effettuate perquisizioni nelle province di Parma, Bergamo e Brescia, ossia in vari luoghi nella disponibilità degli indagati.