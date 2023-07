Febbre del Nilo, primo decesso in Lombardia: primo caso segnalato in provincia di Parma

In Lombardia è stato accertato il primo decesso in Italia per la West Nile fever (detta anche Febbre del Nilo). Il primo caso della stagione è stato segnalato nella provincia di Parma. L'infezione non è ancora una emergenza sanitaria ma una seria preoccupazione per la salute pubblica. I dati comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) evidenziano infatti il continuo aumento delle province coinvolte dal virus West Nile, che ora sono 27, e delle regioni interessate, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna. Dall’inizio di maggio 2023 sono stati confermati nel nostro Paese 6 casi di infezione nell’uomo di cui 3 manifestati nella forma neuro-invasiva (2 in Lombardia e 1 in Emilia-Romagna), 2 identificati in donatori di sangue (1 in Emilia Romagna e 1in Piemonte) e 1 in Lombardia.

La situazione è particolarmente complessa "poiché - spiega l’ISS - la stagione di trasmissione di malattie portate da insetti ha avuto un inizio precoce in Italia. La circolazione del virus West Nile, infatti, è stata confermata dalla presenza del virus in zanzare e in uccelli in Italia già nel mese di maggio. Per questo sono state attivate precocemente le misure di prevenzione su trasfusioni e trapianti nelle aree interessate". La Febbre del Nilo, però, non preoccupa solo l’Italia ma anche l’Europa, infatti, l’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha lanciato un allarme sulle zanzare invasive e i rischi per la salute.

Cos’è la Febbre del Nilo

La febbre del Nilo è un’infezione causata dal virus West Nile, un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nel distretto West Nile, da cui prende il nome. Il virus si è quindi diffuso in Africa, Asia occidentale, ed ha raggiunto anche l’Europa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Altri metodi di trasmissione, più rari, sono i trapianti di organi, le trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. Il virus può infettare l’uomo ma anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma anche cani, gatti e conigli. E’ importante sapere che la West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette.