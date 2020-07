Federico Pesci: revocato anche l'obbligo di firma

Cade anche l'ultima misura cautelare nei confronti di Federico Pesci, l'imprenditore parmigiano 47enne accusato di violenza sessuale dalla giovane 23enne - che all'epoca dei fatti aveva 21 anni - che ha accusato di essere stata abusata sessualmente, nell'attico di via XXIV Maggio a Parma, da Pesci e dal nigeriano Anyem Wilson Ndu, già condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere. Federico Pesci non dovrà più andare in Questura a firmare ogni giorno: la decisione è stata presa dal collegio di giudici presieduto da Paola Artusi, dopo che gli avvocati della difesa avevano presentato la richiesta. Nel frattempo il processo nei suoi confronti prosegue: l'ultima decisione del Tribunale era stato la disposizione della perizia psichiatrica nei confronti della ragazza che ha denunciato il presunto stupro.

