Felegara, vede i carabinieri e nasconde la droga in una fessura del muro in stazione: denunciato

Ha visto i carabinieri e ha cercato di nascondere un pacchetto con all'interno la droga nella fessura di un muro alla stazione di Felegara. Il giovane è stato però notato dai militari che hanno recuperato l'involucro - che conteneva una decina di grammi di hashish - e lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso di un controllo presso la Stazione di Felegara, una pattuglia dei carabinieri di Collecchio ha notato due giovani, uno a bordo di un’autovettura e l’altro nelle vicinanze, che trafficavano con un oggetto sospetto. Avvicinati per identificarli e, vedendoli arrivare, la persona che si trovava all’esterno del veicolo, si voltava velocemente verso una parete della Stazione, infilando un involucro in una fessura del muro. Il gesto non sfuggiva ai militari che, immediatamente lo bloccavano recuperando l’oggetto, che risultava essere un pacchetto contenente una decina di grammi di hashish, verosimilmente destinato alla cessione. Il giovane veniva pertanto accompagnato in caserma dove, al termine delle operazioni necessarie, è stato denunciato

per detenzione a fine di spaccio di stupefacente e la sostanza sequestrata. Un altro giovane invece è stato segnalato alla Prefettura come assuntore dai militari della Stazione di Noceto, che lo hanno trovato con una piccola quantità di marijuana.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme - finalizzati al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e delle condotte pericolose alla guida - si sono svolti nei Comuni di Medesano, Fornovo e Collecchio. Impegnate pattuglie della Stazioni di Collecchio, Fornovo, Noceto e Medesano, coadiuvate dagli equipaggi del Radiomobile con dotazione di etilometro per i controlli stradali. Quattro patenti sono state ritirate ad altrettanti automobilisti sanzionati in via amministrativa per il tasso alcolico superiore alla norma.