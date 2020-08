Felegara, pedone investito da un'auto

Questa mattina a Felegara, poco dopo le 8:30, è stato investito un pedone. Ancora da chiarire le cause, mentre attraversava la strada è stato travolto da un'auto in via Garibaldi. E' stato trasportato in ambulanza al Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Non è in pericolo di vita.

