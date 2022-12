Felegara, rubano all'interno della discarica: coppia denunciata

Si sono introdotti all'interno dell'isola ecologica di Strada Pattigna, a Felegara, portando via una bicicletta e altro materiale di varia natura. Gli agenti della Polizia locale, a seguito di un'indagine, sono riusciti ad incastrare una coppia: lui di 34 anni residente in provincia di Parma, lei 40enne residente in provincia di Monza.

Entrambi sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso e per il reato di invasione di terreni o edifici.

In orario notturno, forse pensando di non essere scoperti, si sono recati nell’isola ecologica di Strada Pattigna, a Felegara di Medesano; dopo aver abbandonato un sacco contenente rifiuti nelle pertinenze esterne del centro di raccolta, l’uomo si è introdotto all’interno dell’isola ecologica scavalcando il cancello di ingresso/recinzione.

Dalle indagini è emerso che dopo pochi minuti la persona viene notata in possesso di una bicicletta e altro materiale; dopo aver scavalcato il cancello di entrata, consegna il tutto alla donna che era fuori ad aspettarlo. Dopo aver caricato la refurtiva in auto, si sono allontanati. Grazie ad una parte della targa dell’auto e al sistema di videosorveglianza si è risaliti alla coppia. Gli agenti sono stati supportati dalle immagini della videosorveglianza che hanno permesso risolvere la questione. L’episodio è accaduto qualche settimana fa, gli agenti ricevuta la denuncia da parte di un cittadino, hanno avviato gli accertamenti, risalendo agli autori del furto.