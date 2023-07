Felino, vede i carabinieri e cerca di scappare: 27enne nascondeva la droga e un coltello

Denunciato un 27enne trovato con un coltello e alcuni grammi di hashish. Il controllo ieri pomeriggio, intorno alle 15 quando la pattuglia della Stazione di

Sala Baganza incrocia a Felino, in Via Calestano, un’autovettura che alla vista dei militari svolta repentinamente per Via Galilei, strada senza uscita, e parcheggia con il chiaro intento di nascondersi.

Raggiunto, l’autista viene identificato nel 27enne con alcuni precedenti per droga e armi e, pertanto la pattuglia procede ad una perquisizione veicolare che consente di sequestrare un coltello con la lama sporca di hashish e alcuni grammi della stessa sostanza nascosti nella tasca dei pantaloni. La perquisizione domiciliare permette di sequestrare un grinder e residui di marijuana. Al termine delle formalità di rito il giovane è stato deferito in stato di libertà per porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, segnalato alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti e ritirata la patente di guida per 30 giorni