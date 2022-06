Dramma della solitudine a Felino: 85enne trovato morto in casa

I vicini e alcuni amici non lo vedevano in giro da alcuni giorni. Così, dopo aver cercato invano di contattarlo, hanno chiamato i soccorsi e avvertito le autorità. Un anziano di 85 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, all'interno di un condominio di via Carducci a Felino. Dopo l'allarme i sanitari e i vigili del fuoco sono intervenuti: gli operatori del 115 sono entrati dalla finestra all'interno dell'edificio. Il corpo dell'85enne era riverso a terra. Sul posto anche le autorità competenti che hanno effettuato alcuni accertamenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo era deceduto da alcuni giorni per cause naturali.