Spaccia ai giovanissimi in centro a Felino, poi nasconde la droga negli slip: arrestato 20enne

Stava spacciando droga a due giovanissimi in pieno centro a Felino ma i carabinieri, che da tempo stavano approfondendo alcuni movimenti sospetti tra i portici del centro, lo hanno visto mentre cedeva l'hashish e l'hanno bloccato. Un giovane 20enne, residente in zona, è finito nei guai ed è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo aveva la droga nascosta negli slip: i militari hanno trovato e sequestrato 35 grammi di hashish.

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione, volte a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti soprattutto tra le fasce di età più giovani, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza, nella serata di ieri hanno effettuato un arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. I militari avevano notato già da tempo una situazione sospetta, con uno strano viavai di ragazzi, in una zona del comune di Felino, nei pressi di alcuni portici del centro e pertanto avevano alzato l’attenzione, decidendo di sorvegliarla in maniera discreta.

Proprio ieri, una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato due giovani che si fermavano nella zona in questione, guardandosi intorno come se attendessero qualcuno. In effetti dopo pochi minuti, giungeva un autobus della linea pubblica, dal quale scendeva un terzo ragazzo che li raggiungeva e dopo un rapido saluto, sotto l’occhio attento dei carabinieri appostati poco distante, estraeva dagli slip un involucro di carta bianca contenente una sostanza di colore marrone, ne spezzava una porzione e la consegnava ad uno dei due.

A questo punto i militari decidevano di intervenire, raggiungevano e bloccavano i tre giovani e recuperavano il pezzo di sostanza che uno dei ragazzi aveva tentato di gettare e nascondere sotto i piedi e che risultava essere un pezzetto di hashish del peso di circa 1 grammo. A questo punto, accertato che era avvenuta una cessione di stupefacenti, i militari accompagnavano i tre in caserma, dove i primi due ammettevano di essere consumatori e di aver acquistato la sostanza per uso personale e pertanto venivano segnalati alla Prefettura di Parma. Il terzo, un 20enne del posto, veniva sottoposto a perquisizione e, occultata tra la sua biancheria, i militari recuperavano altri due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 35 grammi. A questo punto procedevano all’arresto del 20enne, che oggi sarà sottoposto a processo per direttissima.