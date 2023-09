Felino, operaio rimane incastrato in un macchinario: è grave

Un operaio è rimasto incastrato in un macchinario a Felino, poco dopo le 6 di questa mattina. In via Aldo Moro si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro di una striscia che non accenna a diminuire. Sul posto, per prestare i soccorsi all'uomo, è intervenuto il 118 con il supporto dell'elisoccorso. Diverse le ferite per l'operaio che ora si trova ricoverato al Pronto Soccorso in gravi condizioni.