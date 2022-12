Felino, pescato con l'hashish nel marsupio: denunciato

Nella notte una pattuglia di Carabinieri di Sala Baganza, nel corso dei controlli predisposti per il fine settimana per contrastare i fenomeni dell’abuso di alcool e stupefacenti, ha fermato un’auto con tre persone a bordo, residenti nel comune di Parma, che stavano rientrando dopo aver passato la serata in un locale di Felino. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei tre, hanno proceduto ad una accurata perquisizione del veicolo. Il loro intuito è stato ripagato: all’interno di un marsupio nascosto sotto un sedile sono stati trovati due pezzi di “hashish” del peso complessivo di circa 60 grammi. In base ai documenti contenuti nel marsupio è stato individuato chi dei tre detenesse lo stupefacente che non poteva che ammettere la propria responsabilità. Il 26enne parmigiano è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.