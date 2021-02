Felino, tenta di buttare droga e 5 mila euro dalla finestra: arrestato 30enne

Stavano entrando all'interno dell'abitazione di un 30enne e lo hanno visto mentre cercava di buttare dalla finestra, per disfarsene, droga e oltre 5 mila euro in contanti. Il giovane di Felino è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri di Sala Baganza che, insieme all'unità cinofila di Bologna, hanno effettuato una perquisizione all'interno di un'abitazione di Felino.

L'inquilino, che era stato segnalato come possibile pusher, aveva 30 grammi di cocaina oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 30enne stava cercando di disfarsi anche di circa 5.400 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio. Per l'uomo sono scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.