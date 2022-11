Femminicidio Cecilia Hazana: chiesta la perizia psichiatrica a Genco

Si svolgerà a partire dal 17 novembre la perizia psichiatrica su Mirko Genco, il 25 enne parmigiano imputato a Reggio Emilia in Corte d'Assise per il femminicidio di Juana Cecilia Hazana, la donna peruviana trentaquattrenne trovata morta in un parco pubblico di Reggio Emilia il 20 novembre del 2021.

Lo psichiatra Renato Arriatti ha accettato l’incarico conferito dalla Corte mentre la Procura ha nominato come suo Consulente di parte il dottor Alessio Picello. A suggerire opportunità di una perizia psichiatrica sull’imputato, reo confesso di avere tentato di strangolare e poi accoltellato la sua ex compagna, era stato nell’ultimo udienza il consulente della difesa lo psichiatra Giuseppe Cupello. La prossima udienza è fissata per il 3 marzo 2023.